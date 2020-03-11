Türkiye AB'den tam olarak ne istiyor; göçmen krizi nereye gidiyor ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyareti nasıl sonuçlandı ? Ankara Avrupa Birliği'nden tam olarak ne istiyor ?
11.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:45
Türkiye 'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceğini açıklamasının ardından Yunanistan sınırında ciddi bir insani kriz patlak verdi. Bu durum Avrupa Birliği ile Ankara arasında diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel 'de Avrupalı muhataplarıyla krizi görüştü.
Pazartesi günü Brüksel'de yapılan AB-Türkiye zirvesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile sığınmacı anlaşması konusunda anlaşmazlıkları gidermek amacıyla sık sık bir araya gelmesi kararlaştırıldı.
Pazartesi günü Brüksel'de yapılan AB-Türkiye zirvesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile sığınmacı anlaşması konusunda anlaşmazlıkları gidermek amacıyla sık sık bir araya gelmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Ankara, Dünya
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