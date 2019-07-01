01.07.2019 14:23
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Türkiye, AB dönem başkanlığını devralan Finlandiya'dan sürecin canlandırılmasını bekleniyor

Türkiye, AB dönem başkanlığını devralan Finlandiya

İskandinav ülkesi Finlandiya Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 aylığına Romanya'dan resmen devraldı. Bu görevi 31 Aralık tarihine kadar üçüncü defa üstlenecek olan Finlandiya'yı yoğun bir süreç bekliyor.

Finlandiya Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 aylığına Romanya 'dan resmen devraldı. Bu görevi 31 Aralık tarihine kadar üçüncü defa üstlenecek olan Finlandiya'yı yoğun bir süreç bekliyor. Yeni kurulan Finlandiya hükümetinin öncelikleri arasında iklim değişikliği ile mücadele, Brexit ve 2021-2027 yıllarını kapsayacak olan Avrupa Birliği bütçesi bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin dünya genelinde iklim değişikliği ile mücadeleye öncülük etmesini isteyen Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin sloganı "Sürdürülebilir Avrupa - Sürdürülebilir gelecek".
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Kaynak: Euronews.com
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