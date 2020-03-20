Türkiye, AB’nin çelik kararını DTÖ’ye şikayet etti
Türkiye, Avrupa Birliği'nin tarife-kota ve ek vergiler şeklinde açtığı soruşturma ve yürürlüğe koyduğu uygulamaların Türk çelik ürünlerinin ihracatını engelleyici haksız uygulamalar olduğunu belirterek AB'nin çelik korumasına karşı müzakere talebi ile süreci başlattı.
20.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:07
Türkiye , Avrupa Birliği'nin tarife-kota ve ek vergiler şeklinde açtığı soruşturma ve yürürlüğe koyduğu uygulamaların Türk çelik ürünlerinin ihracatını engelleyici haksız uygulamalar olduğunu belirterek AB'nin çelik korumasına karşı müzakere talebi ile süreci başlattı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi