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Türkiye, AB’nin çelik kararını DTÖ’ye şikayet etti

Türkiye, Avrupa Birliği'nin tarife-kota ve ek vergiler şeklinde açtığı soruşturma ve yürürlüğe koyduğu uygulamaların Türk çelik ürünlerinin ihracatını engelleyici haksız uygulamalar olduğunu belirterek AB'nin çelik korumasına karşı müzakere talebi ile süreci başlattı.

20.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:07
Türkiye, AB’nin çelik kararını DTÖ’ye şikayet etti
Türkiye , Avrupa Birliği'nin tarife-kota ve ek vergiler şeklinde açtığı soruşturma ve yürürlüğe koyduğu uygulamaların Türk çelik ürünlerinin ihracatını engelleyici haksız uygulamalar olduğunu belirterek AB'nin çelik korumasına karşı müzakere talebi ile süreci başlattı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

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