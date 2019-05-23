AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı'nın, Pekin'den Londra'ya uzanacak demir yolu projesinin en önemli halkasını oluşturduğunu bildirdi.
Milletvekili Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin AK Parti döneminde demir yolu projelerini önem verdiğini belirtti.
AK Parti'nin Türkiye'yi ulaştırma alanında yenilikler tanıştırdığını ve tanıştırmaya devam ettiğini vurgulayan Aksal, Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı'nın önemine değinerek, "Türkiye, bir anlamda tarihi İpek Yolu'nu tekrar hayata geçiriyor. Türkiye, AB'ye hızlı trenle bağlanacak." ifadelerini kullandı.
Farklı medeniyetlerin kesiştiği Anadolu coğrafyasının söz konusu projeyle geniş bir coğrafyayla buluşacağını aktaran Aksal, Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu hattının önemli bir parçası olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı'nın ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.
"İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek"
Proje detayları hakkında bilgiler veren Aksal, şunları kaydetti:
"Halkalı - Ispartakule, Ispartakule - Çerkezköy ve Çerkezköy - Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluşan Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı projesinin 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde 275 milyon avro IPA fonu kullanılacak olup, 76 kilometrelik diğer kısımlar ise TCDD Genel Müdürlüğünce milli bütçe imkanlarıyla inşa edilecektir.
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergahta çift hatlı, saatte 200 kilometre hızda, yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı inşa edilmiş olacaktır. Böylece, İstanbul'dan başlayıp Bulgaristan sınırında son bulan güzergahıyla Halkalı-Kapıkule projesi, ülkemizin AB ülkelerine yüksek standartlı bir demir yolu ile doğrudan bağlantısını sağlayacak."
Projenin, Çerkezköy-Kapıkule bölümünde ilk kazmanın yakın zamanda vurulacağı müjdesini veren Aksal, projeyle Kapıkule Gümrük Kapısı ile İstanbul arasında iki buçuk saatte katedilen 255 kilometrelik kara yolunun, hızlı tren ile 1 saat 20 dakikaya ineceğini kaydetti.
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Kaynak: AA