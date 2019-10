Türkiye-ABD anlaşması Asya-Pasifik basınında olumlu yankı buldu

PEKİN/MELBOURNE/CAKARTA/KUALA Suriye 'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma, Asya ve Pasifik ülkelerinin medyasında olumlu değerlendirildi.Çin medyası, Suriye'deki anlaşmayı, Türk yetkililerin açıklamalarını merkeze alarak yansıttı.Çin haber ajansı Şinhua, Türkiye ve ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmesini okuyucularına, "ABD ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge ve ateşkes için anlaşmaya vardı" manşetiyle duyurdu.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yer verilen haberde, Çavuşoğlu'nun "Türkiye, sadece YPG ve PKK teröristleri bölgeyi terk ettikten sonra Suriye'nin kuzeyinde operasyona son verecek." sözleri ön plana çıkarıldı.Haberde, Pence'in "Türkiye'nin askeri operasyonu 120 saat için duracak." ifadeleri paylaşıldı."Türkiye ateşkes söylemini reddetti"Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, "Türkiye ve ABD, askeri operasyonu geçici olarak durdurmak için anlaşmaya vardı ancak Türkiye, ateşkes söylemini reddetti" başlığıyla verdiği haberinde, "Bir taraftan ABD, Türkiye'nin Suriye'de ateşkes yaptığını ilan etti, diğer taraftan Ankara ilgili tarifi reddetti." ifadeleri kullanıldı.Türkiye ve ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı Rus basını üzerinden takip eden Global Times, Çavuşoğlu'nun "Türkiye'nin Suriye'deki harekatı geçici olarak durdurması ateşkes değildir, ateşkes sadece iki meşru taraf arasında olur." ifadelerine dikkati çekti.Başka bir haber ajansı China News Service (CNS) ise anlaşmayı, "Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde geçici ateşkes için anlaştı, 120 saat sürecek." manşetiyle okuyucularına duyurdu.CNS haberinde, Pence'in "Türkiye ve ABD, krizi barışçıl şekilde çözmek için anlaştı. Ateşkes gerçekleşirse, ABD, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kaldıracak." ifadelerine yer verirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Pence'i teyit ettiğine işaret edildi."Medeniyetler için harika bir gün"Avustralya basını, varılan anlaşmanın Suriye krizi için olumlu sonuçlar getireceğine yönelik resmi makamlardan gelen beyanları okuyucularıyla paylaştı.Türkiye'nin Kürt grupların öncülüğündeki birliklerin çekilmesi için operasyona ara verdiğini duyuran Avustralya devlet yayın kurumu ABC, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında 4 saatlik bir toplantı sonrasında anlaşmaya varıldığını açıkladı.ABC, Pence'in, "120 saat boyunca askeri operasyonlarda bir duraklama olacağını" ve ABD'nin Kürt liderliğindeki birliklerin "düzenli olarak geri çekilmesini" kolaylaştıracağı yönündeki sözlerini kullandı.Anlaşmayı, "ABD ve Türkiye, Suriye'de ateşkes için anlaştı" başlığıyla veren Avustralya'daki ana akım medya organlarından Skynews, haberin içeriğinde, Trump'ın "tüm insanlık için harika bir sonuç" ifadelerine yer verdi.The Age ise haberi okuyucularına, "Medeniyetler için harika bir gün: ABD, Suriye'de Türk ateşini açıkladı." sözleriyle aktardı.Haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in birlikte görüldüğü resimle veren The Age devamında, "Türkiye, kuzeydoğu Suriye'de ateşkes kararı aldı ve bölgedeki Kürt savaşçıların geri çekilmesine izin verecek. Buna karşılık Trump, hafta başında açıkladığı Türk yetkililer üzerindeki yaptırımları geri çekecek" ifadeleriyle verdi."ABD, 'güvenli bölgeyi' Türk tarafının kontrol etmesi konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardı"Endonezya basınında, söz konusu anlaşmanın Türkiye'nin Suriye politikasına sağlayacağı faydalar öne çıkartıldı.Devlet haber ajansı Antara, "ABD, 'güvenli bölgeyi' öncelikle Türk tarafının kontrol etmesi konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardı" başlığıyla verdiği haberde, taraflar arasında Ankara'da 4 saat süren görüşme sonrası Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin istediğini aldığı açıklaması öne çıkarıldı."Türkiye ve ABD, Suriye'de ateşkes için anlaştı" başlığını kullanan Kompas gazetesinin haberinde, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası varılan ateşkes anlaşmasıyla, harekata 120 saat ara verileceği ve bu süre zarfında terör örgütü YPG'nin geri çekilmesinin sağlanacağı belirtildi.Tempo gazetesinin, "Erdoğan ve Pence, Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı" başlığıyla okurlarına sunduğu haberde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun anlaşmaya ilişkin "Türkiye, istediğini aldı. Bu ateşkes değil, harekata ara verdik." ifadeleri vurgulandı.Republika gazetesi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeyi kontrol edeceğini vurguladığı haberinde, ABD tarafıyla varılan anlaşma neticesinde, Türkiye'nin pozisyonun güçlendiğine değinildi."YPG geri çekilirken Türkiye, Suriye'deki harekatı durdurmayı onayladı"Malezya medyasında, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin sağladığı mutabakat üzerine, her iki tarafın ve uluslararası camianın açıklamaları yer aldı.Devlet haber ajansı Bernama, anlaşmayı, "Türkiye ve ABD, Suriye'deki operasyonun durdurulmasında anlaştı" başlığıyla verirken, anlaşma sonrası Türkiye'nin bölgedeki kazanımlarına değindi.Malay Mail gazetesi de anlaşmaya dair her iki taraftan gelen açıklamaları haberleştirdi ve Birleşmiş Milletlerin (BM) anlaşmaya dair açıklamasını, "BM Genel Sekreteri, Suriye'deki operasyonların durdurulmasından memnun" başlığıyla yorumladı.Ülkenin en çok okunan internet haber portalı Malaysiakini, anlaşmayı "YPG geri çekilirken, Türkiye Suriye'deki harekatı durdurmayı onayladı" başlığıyla yansıttı.The Star gazetesi, Erdoğan ve Trump'ın anlaşmaya ilişkin beyanlarını öne çıkartarak, "Erdoğan, ABD ile Suriye'deki ortak girişimlerin barışı destekleyeceğini söyledi" ve "Trump, Orta Doğu politikasını savundu, DEAŞ'ın kontrol altında olduğunu belirtti" başlıklarını kullandı.The Malaysian Insight gazetesinde ise anlaşma, "Türkiye, Suriye'deki harekatı 5 günlüğüne durdurma ve YPG güçleri sınır boyunca güvenli bölgeden çekilirse operasyonları bitirme konusunda mutabık kaldı." ifadeleriyle yansıtıldı.