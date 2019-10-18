Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki ABD heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin 4 saati aşan görüşmesinin detaylarını ABD'li yetkililer anlattı. Duygusal anların da yaşandığı görüşmede, Türk tarafı Barış Pınarı'nda şehit olan askerleri hatırlattı. Bunun üzerine Pence de ABD heyetinde daha önce askerlik yapanların olduğunu söyleyerek Erdoğan'a başsağlığı diledi.

GÖRÜŞMEDE ŞEHİTLER KONUŞULDU

Amerikalı üst düzey yetkilinin anlattığına göre, ABD heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulü sırasında duygusal anlar yaşandı. Heyetlerarası görüşmede Türk tarafı harekat sırasında Türkiye'nin şehitlerini gündeme getirdi. Pence de bu sırada masanın Amerikan tarafında daha önce orduda görev yapmış kişiler bulunduğunu söyleyerek, Erdoğan ve Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

ERDOĞAN: YPG'NİN ÇEKİLMESİ NE KADAR SÜRECEK?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değil." açıklamasını değerlendiren ABD'li üst düzey yetkili, Çavuşoğlu'nun sözlerini Türkçe ve İngilizcedeki "anlamsal farklılıklara" bağladı. Ara vermenin ateşkes anlamına geldiğini söyleyen ABD'li yetkili, "Anlaşma ortada." dedi. Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD tarafı, Türk ve ABD heyetlerinin planlanandan uzun süren görüşmesinde anlaşmanın gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözüyle anladı. Konuşmalar sırasında Erdoğan bir ara YPG'nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu. ABD'li yetkili, heyetin bu soruyu anlaşmaya varılacağına dair bir sinyal olarak gördüğünü söyledi.

Amerikan heyeti Ankara'dan ayrıldıktan sonra Pence uçakta ABD Kongresi'nin etkili isimlerini aramaya başladı. Pence, Kongre'de aralarında Demokrat Partililerin de olduğu konuyla ilgili komitelerin başkanlarıyla görüştü. Türk ve Amerikalı heyetler arasındaki görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 9 Ekim tarihli mektubun gündeme gelip gelmediği de ABD'li yetkililere soruldu. ABD'li üst düzey yetkili mektup konusunun konuşulmadığını aktardı.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME 4 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Toplam görüşmeler Görüşme 4 saat 20 dakika sürdü.

Heyetlerarası görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı.

Görüşmede ABD tarafında ise Pence ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield yer aldı.

İŞTE 13 MADDELİK ANLAŞMA

Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren Türkiye-ABD heyetlerinin Kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ortak açıklama yapıldı. 13 maddelik açıklamada şöyle denildi:

1. Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

2. Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

3. Türkiye ve ABD "hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.

4. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

5. Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

6. Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

7. Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

8. Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

9. Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

11. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

12. Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

13. Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.