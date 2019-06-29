Türkiye - ABD arasında hedef, 75 milyar dolarlık ticaret

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) "ABD-Türkiye Ekonomik İlişkileri Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowski, iki ülke arasında yicaret hacmini 75 milyar dolar olarak hedeflediklerini söyledi.



Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırmak amacıyla, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) "ABD-Türkiye Ekonomik İlişkileri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması için, Türkiye'nin yeniden Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Kızılgüneşler "Türk ürünlerinin Amerikan pazarına daha kolay girebilmesi için, ABD'nin Türkiye'yi yeniden listeye alması büyük önem taşıyor" dedi. ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowskide iki ülke arasında 21 milyar dolar olan ticaret hacmini 75 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.



İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen "ABD-Türkiye Ekonomik İlişkileri Değerlendirme Toplantısı" na İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowskive AmCham Türkiye (Amerikan Ticaret Odası) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Aydın ile İzmir'deki ABD menşeli firmaların temsilcileri katıldı.



"Türkiye yeniden listeye alınmalı"



İzmir Ticaret Odası'nın Türkiye-ABD ilişkilerine katkı sağlayacak etkinlikler için bugüne kadar hep özveriyle çalıştığını vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Türk ürünlerinin Amerikan pazarına girişinin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Kızılgüneşler "Ülkemizin, ABD ile serbest ticaret anlaşması ya da tercihli ticaret düzenlemesi gibi bir anlaşmanın bulunmayışını, ticaretimizin olması gereken seviyede olamaması açısından büyük bir sorun olarak görüyoruz. Türk ürünlerinin ABD pazarına girişte kullanmakta olduğu tek sistem; ABD'nin, aralarında ülkemizin de bulunduğu ülkelere çeşitli ürünlerde uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi idi. Biz bu ürünlerin kapsamının artmasını temenni ederken, Mayıs ayından itibaren ülkemiz ekonomisindeki gelişmeler sebep gösterilerek bu liste dışında bırakılmıştır. Bu listede tekrar yer almamızın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



İzmir'in potansiyeli yüksek



İzmir'in ABD ile ticaret potansiyelinin daha yukarılara çıkmasını da arzu ettiklerini belirten Kızılgüneşler, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 21 milyar dolar seviyesindeyken, İzmir ile ABD arasındaki ticaret hacminin 1,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. İzmir'in potansiyeli yüksek bir kent olduğunu ve bu potansiyelinin harekete geçirilmesi gerektiğini belirten Kızılgüneşler, "Rakamlara ve ürün kalemlerine baktığımızda ticaretimiz,ürün ve hizmet bazında potansiyelinin altında kalıyor. Hem mevcut potansiyeli arttırmak, hem de aradaki ticaret dengesini sağlamak için odaklanmalı ve yeni stratejiler doğrultusundaprojeler üretmeliyiz. İki ülke ilişkilerinin en üst seviyeye taşınması ve ticari ilişkilerin artması çok önemli. Biz, Oda olarak her zaman iş birliğine hazırız" dedi.



Hedef 75 milyar dolar ticaret hacmi



Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 21 milyar dolar olduğunu hatırlatan ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowski ise "Bu kötü bir rakam değil ama ülkelerimiz arasındaki potansiyel değerlendirildiğinde çok daha fazla olabileceğini görüyoruz ve bunu biliyoruz. Biz büyükelçilik olarak 21 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 75 milyara yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu uzak bir hedef gibi gelebilir ama imkansız değil. Bunu yapabiliriz. Sürekli negatif konulara odaklanmak bizi ileri gitmekten alıkoyar. Zaman zaman politik ilişkilerde tansiyon yükselse de özel sektör iş yapmaya ve bir araya gelmeye devam ediyor. Bizim işimiz de onları buluşturmak ve bir araya getirmek" diye konuştu.



Heidrick&Struggles firması temsilcisi ve aynı zamanda AmCham Türkiye (Amerikan Ticaret Odası) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Aydın da "AmCham Türkiye"nin faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA