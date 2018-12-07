Türkiye ABD'den Sıvılaştırılmış Doğalgaz Alabilir"

ABD
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sandra Oudkirk, Türkiye
'nin ABD'den LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) alabileceğini söyledi. Atlantik Konseyi
'ndeki görüşmeler sırasında konuşan Oudkirk, ABD'nin Türkiye ile LNG sevkiyat anlaşması imzalanmasını ihtimal dışı tutmadığını belirtti.
Türkiye'nin kesin olarak LNG alma eğiliminde olduğunu kaydeden Oudkirk, "Bunun nereden alınacağını Türkiye'ye sormak gerekiyor. Bu gaz ABD'den de gidebilir. ABD ve Avustralya
küresel pazara daha yüksek miktarda gaz sevk etmeye başlamışken LNG'de de bir esneklik olacak" dedi.
Oudkirk'e göre ABD'nin Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 karşısındaki tutumu aynı.
Oudkirk, "Kuzey Akım 2 politikamıza daha fazla odaklandığımız görülebilir ancak Türk Akımı konusunda da aynı yaklaşıma sahibiz. Her iki hat da, Ukrayna
'yı bypass ederek gaz sevk etmeyi amaçlıyor. Türk Akımı da, Kuzey Akım 2 gibi Ukrayna ve Avrupa
'nın güvenliği için tehdit oluşturuyor. ABD, özellikle Türk Akımı'nın Avrupa ülkelerine uzanması fikrine olumsuz bakıyor" ifadelerini kullandı.
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Atlantik Konseyi,Türkiye,Amerika Birleşik Devletleri
07 Aralık 2018 Cuma 20:38