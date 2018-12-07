Türkiye-Abd Suriye Çalışma Grubu Heyetler Arası Toplantısı Sona Erdi

ABD Dışişleri Bakanı
'nın Suriye
Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey
ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığında gerçekleşen Suriye Çalışma Grubu heyetler arası toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.
ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı için başkent Ankara
'ya geldi. Sabah
saatlerinde Dışişleri Bakanlığında başlayan heyetler arası toplantı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda Suriye'deki son gelişmeler, Münbiç
yol haritasında gelinen son durumun ele alındığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin yer aldığı toplantıda terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ve Suriye'nin kuzeyinde ABD ile YPG arasındaki işbirliğinden duyulan rahatsızlığın dile getirilmesinin beklendiği öğrenildi. Toplantıda ayrıca Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ve Türkiye'nin Firat'ın doğusundaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi konusundaki kararlılığının vurgulanmasının beklendiği öğrenildi. Diğer yandan, bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliğinin de altının çizilmesi bekleniyor.
Toplantıya dair henüz bir açıklama yapılmazken, Jeffrey'nin Ankara'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ile de görüşmesi bekleniyor. Jeffrey, Türkiye'de buluşacağı yetkililerle Suriye'deki son durumu ele alacak ve Türk yetkililerle "Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu" oluşturacak. - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri,Türkiye,Suriye
07 Aralık 2018 Cuma 14:44