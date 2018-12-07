Türkiye- ABD Suriye
Çalışma Grubu heyetler arası görüşme sona erdi
ANKARA - ABD Dışişleri Bakanı
'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey
ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığında gerçekleşen Suriye Çalışma Grubu heyetler arası toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısına katılmak için başkent Ankara
'ya geldi. Toplantıya katılan olan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığına geldi. Heyetler arası görüşmeler başladı. Jeffrey'nin ziyaretine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn eşlik ediyor, Türkiye ve ABD'den askeri yetkilileri de katıldı. Jeffrey, Türkiye'de buluşacağı yetkililerle Suriye'deki son durumu ele alacak ve Türk yetkililerle "Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu" oluşturacak.Toplantıda Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bulunuyor. Görüşmede Münbiç
yol haritasında gelinen son durum masaya yatırılacak. Terör örgütü PKK
, PYD, YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ifade edilecek. Suriye'deki son gelişmelerin ele alınacağı görüşmede ayrıca, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğinin vurgulanması bekleniyor.Suriye'nin kuzeyinde ABD ile YPG arasindaki isbirliğinden duyulan rahatsızlık dile getirilecek. Türkiye'nin Firat'in Dogusu'ndaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi konusundaki kararlılığı da vurgulanacak. Diğer yandan, bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliğinin altı da çizilecek.Bakanlıkta gerçekleştirilen heyetler arası görüşme yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıya dair henüz bir açıklama yapılmadı.Jeffrey'nin Ankara'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaskanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ile de görüşmesi bekleniyor.
Suriye,Türkiye
07 Aralık 2018 Cuma 14:51