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Türkiye, ABD'ye 2'nci kez sağlık malzemesi gönderdi -1

Türkiye, ABD'ye 2'nci kez sağlık malzemesi gönderdiTÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) tıbbi yardımlarını taşıyan 2'nci uçak, Ankara'dan havalandı.

30.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:54
Türkiye, ABD'ye 2'nci kez sağlık malzemesi gönderdi
TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) tıbbi yardımlarını taşıyan 2'nci uçak, Ankara'dan havalandı.
Türkiye'nin koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan ABD'ye 2 gün önce gönderdiği tıbbi yardımların 2'nci turu kapsamında; yeniden bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik hazırlandı. Askeri personelin paketlediği sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye ve ABD bayraklarının bulunduğu kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı C-130'a yüklendi. Kargo paketlerinin üzerlerinde, Türkçe ve İngilizce olarak Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözü ile 'Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle' notu yer aldı. Askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in de bulunduğu görevliler tarafından ABD'ye uğurlandı. Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Somali, Güney Afrika ve yine ABD'ye sağlık yardım malzemesi göndermişti. Türkiye, ABD’ye 2’nci kez sağlık malzemesi gönderdi -1

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Güncel, Haber

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