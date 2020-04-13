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Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerleri yarın başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerlerinin yarın başlayacağını duyurdu.

13.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:02
Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerleri yarın başlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerlerinin yarın başlayacağını duyurdu.
Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Açık kaynakla ve yazılım dünyasıyla ilgili merak ettiğiniz pek çok bilgiye ulaşabilecek, açık kaynak geliştirici ekosistemine katkı sunabileceksiniz. Yarın saat 14.00'te buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de açık kaynak ve açık kaynakla kesişen konularda giriş seviyesinde bilgi vermek, ilgi uyandırmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve açık kaynak geliştirici ekosistemine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek seminerler hakkında detaylı bilgilere http://acikseminer.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Varank, Twitter, Türkiye, Ekonomi
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