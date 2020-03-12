Türkiye Adalet Akademisinin meslek içi eğitim programları ertelendi
Türkiye Adalet Akademisince, mart ve nisan aylarında düzenlenecek meslek içi eğitim programları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
Türkiye Adalet Akademisince, mart ve nisan aylarında düzenlenecek meslek içi eğitim programları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Türkiye Adalet Akademisinden yapılan yazılı açıklamada, 13-15 Mart'ta Gaziantep'teki "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları", 20-22 Mart'ta Antalya'daki "Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar", 27-29 Mart'ta Afyonkarahisar'daki "Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları", 10-12 Nisan'da Antalya'daki "Bireysel İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalar", 13-17 Nisan'da 7 ayrı bölge idare mahkemesindeki "Bölge İdare Mahkemesi Yerinde Eğitimleri" ile 17-19 Nisan'da Antalya'daki "Etkili Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri" konulu meslek içi eğitim programlarının, birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ertelendiği bildirildi.
TİKA ile Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle 16-20 Mart'ta İstanbul'da yapılması planlanan "Terörizm Suçlarıyla Mücadele Kolokyum" programı ile "ERASMUS+ Projesi" kapsamında düzenlenecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eğitim programlarının da tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.
Türkiye Adalet Akademisinden yapılan yazılı açıklamada, 13-15 Mart'ta Gaziantep'teki "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları", 20-22 Mart'ta Antalya'daki "Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar", 27-29 Mart'ta Afyonkarahisar'daki "Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları", 10-12 Nisan'da Antalya'daki "Bireysel İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalar", 13-17 Nisan'da 7 ayrı bölge idare mahkemesindeki "Bölge İdare Mahkemesi Yerinde Eğitimleri" ile 17-19 Nisan'da Antalya'daki "Etkili Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri" konulu meslek içi eğitim programlarının, birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ertelendiği bildirildi.
TİKA ile Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle 16-20 Mart'ta İstanbul'da yapılması planlanan "Terörizm Suçlarıyla Mücadele Kolokyum" programı ile "ERASMUS+ Projesi" kapsamında düzenlenecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eğitim programlarının da tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.
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Kaynak: AA
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