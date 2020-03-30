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Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da düzenlenen ve 20'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.

30.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:44
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan 'da düzenlenen ve 20'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Takhar, Zabul, Helmand ve Baghlan vilayetlerinde 29 Mart Pazar günü düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırılarını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Afganistan'ın Tahar ve Zabul vilayetlerinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırılarda ve Bağlan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Helmand, Güncel
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