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Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

18.10.2019 18:12Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Türkiye, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Nangarhar vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısında birçok masum sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Nangarhar'da bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Afganistan, Nangarhar, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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