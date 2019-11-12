Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı

Türkiye, 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde Çorum'da gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Müjdeli haberi Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ederek, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halka çağrı yapmıştı.

Çorum'da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 328 noktada 303 bin 150 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Celilkırı mevkisindeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ve protokol mensupları, vatandaşlarla fidan dikti.

303 BİN 150 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Kentte 232 bin 647 fidanla Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunu ele geçirmek için 303 bin 150 adet, vatandaşlar için de 96 bin 111 adet olmak üzere toplamda 399 bin 261 adet fidan, il genelindeki 328 farklı noktada toprakla buluşturuldu.

REKOR GELDİ

Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu." açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halkın desteğini beklediklerini söylemişti.