Türkiye Ahıska Türklerine Destek Vermeye Devam Edecek"

Dışişleri Bakanlığı
, Türkiye
'nin, Ahıska Türklerinin haklı davalarına etkin şekilde destek vermeye devam edeceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgüne gönderilmelerinin 74'üncü yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944'te 100 bine yakın Ahıska Türkü'nün ana vatanları Gürcistan
'ın Ahıska bölgesindeki yurtlarından koparılarak Sovyetler Birliği
'nin uzak bölgelerine sürüldüğü hatırlatıldı.
Birçok Ahıska Türkü'nün, sürgünün insanlık dışı şartlarında hayatını kaybettiğine, hayatta kalanların da gönderildikleri yerlerde büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu elim hadisenin 74. yılında Ahıska Türklerinin derin hüznünü içimizde hissediyor, sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Dokuz ülkede sayıları yarım milyona ulaşan Ahıska Türklerinin durumunu ve ana vatanları Ahıska'ya geri dönüş sürecini yakından takip ediyoruz. Türkiye, Ahıska Türklerinin haklı davalarına etkin şekilde destek vermeye devam edecektir."
14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü
Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944'te, Sovyetler Birliği döneminde Stalin
tarafından bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesindeki binlerce insan, tren vagonlarına doldurularak Orta Asya
'ya sürülmüşlerdi.
Yaklaşık 17 bin insanın hayatını kaybettiği yolculuk sonunda Kazakistan
, Kırgızistan
ve Özbekistan
'a yerleştirilen Ahıska Türkleri, 12 yıl boyunca burada sıkı yönetim rejimi altında tutulmuştu.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra arşivlerde, sürgünün Stalin'in Karadeniz
kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun parçası olduğu ortaya çıkmıştı.
Bugün 500 bin dolayında Ahıska kökenli Türk, yoğun olarak Kazakistan, Rusya
, Azerbaycan
, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ABD
ve Ukrayna
'da yaşıyor.
Türkiye
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:55