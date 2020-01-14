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Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Sorgun İlçe Şampiyonası elemeleri yapıldı.

14.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:26Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı
Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İlçe Şampiyonası elemeleri yapıldı.

Sorgun Salonu'nda yapılan elemelere 21 öğretmen gözetiminde 118 öğrenci katıldı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlükleri arasında imzalanan protokol gereğince yapılan turnuvada, Yozgat İl turnuvasına katılacak öğrencilerin belirlendiğini söyledi.

Kaya, turnuvada 6 oyunun yer aldığını, 4 ilkokul ve 4 ortaokul olmak üzere, 8 kategoride 24 öğrencinin dereceye girdiğini ifade etti.
Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilerin madalya ve ödülleri Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş tarafından verildi.

Türkiye, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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