AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şu anda Türkiye 'nin dışında Türkiye aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ'dür. Buradan gidenler orada örgütlendiler. Oradaki istihbarat örgütlerinin kucağına düştüler. Beraberler. 'Türkiye'ye kötülük olsun' diye yapmadıkları bir numara kalmadı. Her türlü kötülüğü de yapmaya devam ediyorlar." dedi.Talas Belediyesinin "Belediye Mahallemizde" projesi kapsamında ilçe belediye başkanlarıyla Başakpınar Mahallesi'nin meydanında halkla buluşan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, çok zor bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.Etraflarına baktıklarında, gönül coğrafyası diye tarif ettikleri gerek Türk cumhuriyetleri gerekse İslam beldelerinde bir tane huzurlu, yangın yeri olmayan ve ayakta kalmış ülke olmadığını belirten Özhaseki, adeta bir ateş çemberi içerisinde olduklarını vurguladı.Özhaseki, Türkiye üzerinde de çok oyun oynandığına işaret ederek, "Önce PKK, daha önce sol-sağ kavgası, sonra FETÖ diye bir bela. En son üç senedir de ekonomi üzerinde oynadıkları oyunlarla bizlere diz çöktürmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunların içerisinde en tehlikelisi FETÖ belasıdır. Niye? Dindar görünümlü, içimizden geliyor. Çünkü hepimizde milli duygular söz konusu olduğunda kimseye laf söylettirmeyiz. Hepimiz milletimizi severiz, dinimize de laf söylettirmeyiz." diye konuştu.Bu örgütün ordu ve yargıya sızarak 30-40 yıl boyunca içten içe çalıştığına dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:"15 Temmuz'da da gerçek niyetleri ortaya çıktı. Allah korusun, başarılı olsalardı ülkenin güneydoğusu bir kere gitmişti. Doğusunda bir başka devlet kurma hayali vardı. Boğazlara el koyma hedefleri vardı bazılarının ve Anadolu'da kendi içinde birbirine düşmüş, çatışan küçük bir devletçik çıkacaktı ortaya. Cenabı Allah sizlerden razı olsun. Siz geleceğinize sahip çıktınız. Bunun neticesinde de hiç kimse, parti farkı gözetmeksizin tüm kardeşlerimiz meydanlara çıkıp, 'biz irademize sahip çıkıyoruz' dediniz. Neticesinde de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Allah ondan razı olsun, dik duruşuyla bu belayı da def ettik. Allah bir daha göstermesin."Bunun kolay bir travma olmadığının altını çizen Özhaseki, "Türkiye'nin dışında Türkiye aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ'dür. Buradan gidenler orada örgütlendiler. Oradaki istihbarat örgütlerinin kucağına düştüler. Beraberler, Türkiye'ye kötülük olsun diye yapmadıkları bir numara kalmadı. Her türlü kötülüğü de yapmaya devam ediyorlar." dedi.Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde ve FETÖ ile mücadelede yanlarında olarak kendilerine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hanımların her bahar yaptığı temizlik gibi kendilerinin de 5 gün boyunca 50 araç ve 100 personelle mahallede hizmet seferberliğinde bulunacaklarını kaydetti.Konuşmaların ardından Özhaseki ve beraberindekiler, Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu'nun dış duvarının bir kısmını boyadı.