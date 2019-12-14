Haberler » Magazin » Türkiye Altın Marka Ödülleri törenle sahiplerini buldu! Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü - Magazin

Türkiye Altın Marka Ödülleri törenle sahiplerini buldu! Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü

İdeal Su ana sponsorluğunda düzenlenen 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri, 13 Aralık 2019 Cuma akşamı Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Haberler.com yılın en iyi haber portalı seçildi.

14.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:09Türkiye Altın Marka Ödülleri törenle sahiplerini buldu! Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Altın Marka Ödülleri Hilton Bomonti Hotel & Conference Center'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ses getiren gecede Haberler.com yılın en iyi portalı ödülünü aldı.

HABERLER.COM'A YILIN EN İYİ HABER PORTALI ÖDÜLÜ

Türkiye Altın Marka Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ile İdeal Su CEO'su Sengül Sarışın'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede, Yılın Sanat Markası ödülünü Mustafa Uslu, Yılın Televizyon Oyuncusu ödülünü ise Kerem Alışık kazandı. Yıldız geçidine dönen gecede 2005 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye'nin en geniş kapsamlı haberi sitesi Haberler.com yılın en iyi haber portalı ödülüne layık görüldü.

"EŞİME BORÇLUYUM"

Ödül töreninde konuşan Mustafa Uslu, "En yakın destekçim olan eşime çok teşekkür ediyorum" dedi. Uslu, ödül gecesinin Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirildiği güne denk geldiğini hatırlatarak, kendisinin Bulgar ve Türk halkları arasında kurduğu güçlü bağın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

KEREM ALIŞIK'A ÖZBEKİSTAN'DAN ÖZEL ÖDÜL

Yılın Televizyon Oyuncusu ödülünü kazanan Kerem Alışık, ödül töreninde Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Alisher Agzamhodjayev'in yaptığı sürprizle şaşırdı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Özbekistan'da da ilgiyle takip edildiğini belirten Özbekistan İstanbul Başkonsolosu, Kerem Alışık'a özel bir hediye takdim etti. Kerem Alışık: "Orta Asya'da da hayran kitlesi oluşturabilmek ve o yüreklere de değmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm Özbek halkına sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.

NAZLI ÇELİK ÖDÜLÜNÜ MUSTAFA USLU'NUN ELİNDEN ALDI

Yılın Televizyoncusu Ödülünü kazanan ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik, ödülünü Mustafa Uslu'nun elinden aldı.

GECEYE YILDIZ YAĞDI

Ödül gecesine katılan ünlü isimler arasında; Özlem Yıldız, Şenol İpek, dünyaca ünlü şarkıcı Akcent, Tuğba Ünal, Arzu Yanardağ, Cansu Taşkın, Ümit Okur ve Okan Karacan yer aldı.


Altın Marka, İstanbul, Türkiye, Magazin, Güncel

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

15:01 Türkiye Altın Marka Ödülleri törenle sahiplerini buldu! Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü - Magazin
14:12 Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem hayranlarını coşturdu - Magazin
13:37 'Kardan Adam Uçmalı' okurlarla buluştu - Magazin
13:12 Arda Turan - Aslıhan Doğan çiftinin oğulları Hamza Arda 1 yaşında - Magazin
13:01 Popçu Tan Taşçı, yüzünü saçlarıyla gizleyen saplantılı kadın hayranını savcılığa şikayet etti - Magazin
11:36 Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünün göründüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı - Magazin
11:28 Ünlü rapçi Ceza, eksi 7 derecede hayranlarına konser verdi - Magazin
10:57 Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk kareler geldi - Magazin
00:49 Norm Ender'e bir kötü haber daha! 'Mekanın Sahibi' parçası YouTube'dan kaldırıldı - Magazin
14.12.2019 15:11:39