Türkiye Altın Marka Ödülleri yatırımcıları buluşturuyor! 1 milyonluk yatırım için geliyorlar

Bu yıl üçüncüsü İdeal Su sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında, önemli ticari eşleştirme görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelecek iş adamları Türk firmalarıyla yatırım fırsatlarını 13 Aralık 2019 Cuma akşamı Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenecek Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında konuşacak. Toplamda 1 milyar dolarlık ithalat, ihracat ve yatırım için opsiyonları değerlendirecek firmaların Türkiye'de özellikle bankacılık ve gıda sektöründen firmalarla görüşmesi bekleniyor.

YATIRIMCILARIN 2020'DE BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye Altın Marka Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, Türkiye'nin en beğenilen markalarının ödüllendirileceği Türkiye Altın Marka Ödüllerinin bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını belirterek "Ödül töreni kapsamında ülkemize Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan önemli iş adamlarını getirtiyoruz. Karşılıklı yatırım amacıyla ülkemize gelecek bu iş adamlarını ödül töreni sırasında ve sonrasında birçok yerli markamızla iş birliği yapması için ticari iş görüşmeleri kapsamında buluşturacağız. 2020'de başlaması öngörülen yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımların masaya yatırılacağı organizasyon ekonomi dünyasının buluşma noktası olacak" diye konuştu.