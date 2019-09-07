Haberler» Spor» Haber

Türkiye-Andorra

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Andorra maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral,...

07.09.2019 20:34 Türkiye-Andorra
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye- Andorra maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)
Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun
Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez, Rebes, Vales, Clemente, Cristian Martinez, Vieira

Andorra, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:02   Atlı Okçular Tokat'ta nefesleri kesti
20:54   Martino Minuto'dan bir altın daha
20:54   Hazırlık maçında golsuz beraberlik
20:47   Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması
20:47   Granfondo istanbulpark start aldı
20:46   TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
20:40   Türkiye-Andorra mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!