Türkiye - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde İstanbul'da Andorra ile karşılaşacak. Gruptaki beşinci maçta grupta son sırada yer alan rakibi karşısında hedef üç puan alarak lider olmak. Milli takımın gruptaki 4 maçta 9 puanı var ve aynı puanlı Fransa'nın arkasından 2. sırada yer alıyor. Futbolseverler, Türkiye - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak merak ediyorlar. İşte detaylar...

TÜRKİYE - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - ANDORRA MAÇI BİLETİ NE KADAR?

A Milli Takımımızın Andorra ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının gişeden bilet satışı yarın başlıyor.

Beşiktaş Park'ta 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasının internetten bilet satışı bugün sona erdi.

Ay-Yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, yarın sabah saat 10.00'dan itibaren Beşiktaş Park Kuzey Kale Arkası'nda bulunan Passolig gişelerinden sadece TC Kimlik numaralarını ibraz ederek bilet satın alabilir.

Bir taraftar, en fazla dört adet bilet satın alabilecek. Satın alınacak her bilet için ayrı ayrı TC Kimlik numarası ibraz edilmesi gerekiyor.

Gişeler yarından maç gününe kadar 10.00-20.00, maç günü olan 7 Eylül 2019 Cumartesi ise 10.00-22.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları 1. Kategori 90 TL, 2. Kategori 50 TL, 3. Kategori 20 TL ve 1 Loca koltuğu 250 TL olarak belirlendi.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)