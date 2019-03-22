Türkiye Arnavutluk Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Türkiye Arnavutluk Maçı Canlı İzle)

Arnavutluk - Türkiye maçı ile A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri serüveni başlamış olacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Türkiye Milli Takımı, hangi ilk 11 ile sahada yer alacak merak ediliyor. Peki Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı muhtemel ilk onbirleri ve canlı izleme linki haberimizde.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Takımımız, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında bugün Arnavutluk ile karşılaşacak. Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak oynanacak Türkiye Arnavutluk maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak. Türkiye milli maçı, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye Arnavutluk Maçı Canlı İzle

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Arnavutluk karşılaşmasıyla 567. kez sahaya çıkacak A Milli Takım, 95 yıllık tarihinde 297'si resmi, 269'u özel 566 maçta biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 244'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplum 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

Milli Takımımız, Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. 1970'te oynanan ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden milliler, 2017'deki son karşılaşmada ise 3-2 mağlup oldu. Arnavutluk filelerine 10 gol gönderen ay-yıldızlılar, kendi ağlarında ise 14 gol gördü.

TÜRKİYE MİLLİ KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir,) Muhammed Şengezer (Bursaspor,) Sinan Bolat (Royal Antwerp,) Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş,) Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille,) Çağlar Söyüncü (Leicester City,) Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf,) Merih Demiral (US Sassuolo,) Ozan Muhammed Kabak (VFB Stuttgart,) Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe,) Emre Taşdemir (Galatasaray)

Orta Saha: Deniz Türüç (İstiklal Mobilya Kayserispor,) Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor,) Yusuf Yazıcı (Trabzonspor,) Dorukhan Toköz (Beşiktaş,) Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir,) Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir,) Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş,) Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo,) Yunus Mallı (VFL Wolfsburg,) Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor,) Güven Yalçın (Beşiktaş,) Hakan Çalhanoğlu (AC Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş,) Cenk Tosun (Everton FC)

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Türkiye Milli Takımı'nda sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Mehmet Topal kadrodan çıkartılmıştı. Grip olan Hasan Ali Kaldırım'ın ise son durumu maç saatinde belli olacak.

Arnavutluk: Etrit Berisha, Veseli, Djimsiti, Dermaku, Binak, Grezda, Memusaj, Toulant Xhaka, Kaçe, Uzuni, Rey Manaj

Türkiye: Mert Günok, Gökhan Gönül, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz