Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemelerinde gruptan dan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bugün Arnavutluk ile karşılaşacak olan milli takımımızda hedef, galibiyet. Şenol Güneş Arnavutluk karşısında nasıl bir 11'le sahaya çıkacak Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, nerede, saat kaçta?

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Arnavutluk Ülker Stadında 11 Ekim Cuma günüSAT 21.45'te karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Arnavutluk maçı TRT1'den yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),

Savunma: Ömer Bayram (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha:Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Forvet: Enes Ünal (Real Valladolid), Burak Yılmaz (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf). Cenk Tosun (Everton)

Türkiye Arnavutluk

TÜRKYE ARNAVUTLUK REKABET RAKAMLARI

Bugüne kadar Arnavutluk ile 11 kez karşı karşıya geldik.Mi lli takımımız 5 mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf oldu. 4 defa da Arnavutluk galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

MİLLİ TAKIM H GRUBU PUAN DURUMU

1.TÜRKİYE(15 Puan)

2.FRANSA (15 Puan)

3.İZLANDA (12 Puan)

4.ARNAVUTLUK (9 Puan)

5.MOLDOVA (3 Puan)

6.ANDORRA(0 Puan)