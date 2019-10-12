2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda liderlik mücadelesi veren A Milli Futbol takımımız kendi evinde Arnavutluk'u 1-0 yendi. Gol Cenk Tosun'dan gelirken maçın son bölümünde gelen gol ülkeyi sevince boğdu. İşte Türkiye Arnavutluk maçı özeti izle Türkiye 1 - 0 Arnavutluk özet

TÜRKİYE 1 - 0 ARNAVUTLUK ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

EURO 2020'NİN KAPISI ARALANDI

A Milli Futbol takımız Arnavutluk karşısında galip gelerek EURO 2020'nin kapısını araladı. 18 puana yükselen takımımız grupta birinciliğini devam ettirdi.

GRUBUMUZDA DÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

1.TÜRKİYE18

2.FRANSA 18

3.İZLANDA 12

4.ARNAVUTLUK 9

5.ANDORRA 3

6.MOLDOVA 3

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU FİKSTÜR

SON DAKİKA GOLÜ BÜYÜK COŞKU YAŞATTI

A Milli Takım'ın, Cenk Tosun ile 90. dakikada bulduğu gol Kadıköy'de büyük coşku oluşturdu.

Cenk'in kafa golüyle birlikte yedek kulübesindeki futbolcular ve teknik heyet gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı.

Futbolcular, asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etti.

Karşılaşma sonrasında da taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı.

MAÇ GERGİN BAŞLADI

Türkiye ile Arnavutluk'u karşı karşıya getiren mücadele gergin başladı.

Karşılaşmanın ilk 12 dakikasında Rumen hakem Ovidiu Hategan 4 kez sarı kartına başvurdu.

Bu kartların üçü Arnavut oyunculara çıkarken, bir kartı Merih Demiral gördü. Hategan, 4 kartından ikisini oyuncular arasındaki gerginlik, birini de itiraz sebebiyle gösterdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN HAMLELERİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı.

Güneş, ilk yarıda sarı kart gören iki stoperinden biri olan Kaan Ayhan'ı kenara alırken, Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam ikinci oyuncu değişiklik hakkını ise 66. dakikada kullandı. Emre Belözoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

TRİBÜNLERDE YUSUF YAZICI SESLERİ

Milli takımın, Arnavutluk ile oynadığı mücadelede 60 dakika sonrasında gol gelmemesi üzerine tribünleri dolduran taraftarlar, yedek kulübesinde yer alan Yusuf Yazıcı'nın oyuna girmesi için tezahüratta bulundular.

Teknik direktör Şenol Güneş, son oyuncu değişiklik hakkında, 80. dakikada Yusuf'a forma şansı verdi. Yusuf oyuna girerken, Ozan Tufan kenara geldi.

MİLLİ TAKIM SAHASINDAKİ 4. MAÇI DA GOL YEMEDEN KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, grupta sahasında oynadığı 4. maçı da gol yemeden tamamladı.

Daha önce sahasında Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0 ve Andorra'yı 1-0 yenen Türkiye, Arnavutluk karşılaşmasında da kalesini gole kapattı.

DORUKHAN VE CENGİZ TRİBÜNDE

Sakatlıkları nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alamayan Cengiz Ünder ve Dorukhan Toköz mücadeleyi tribünden izledi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da yer aldı.