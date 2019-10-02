Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yaptığı açıklama;

A Milli Takımımızın Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Arnavutluk karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz.