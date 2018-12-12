Türkiye Asiastar 2018'Den 11 Ödülle Döndü

Türkiye'nin teknoloji, kalite ve ürün çeşitliliği olarak gelişmiş ülkelerdeki şirketlerle yarışacak düzeyde olduğunu ifade eden Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türkiye ambalaj sektörü, Avrasya'nın ambalaj merkezi olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından her yıl düzenlenen ve Asya'nın Ambalaj Oscar'ı olarak anılan AsiaStar Yarışması'nın kazananları Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan jüri toplantısının ardından açıklandı. Türkiye'den 13'ü ürün, 13'ü öğrenci projesi olmak üzere 26 başvurunun yapıldığı yarışmaya toplamda ise 164 başvuru geldi. Ambalaj Ay Yıldızları 2018 yarışmasında finale kalan Türk şirketleri, AsiaStar 2018'de Tüketici kategorisinde 3, Taşıma kategorisinde 1 ve Eko-Ambalaj kategorisinde 1 olmak üzere toplam 5 ödüle layık görüldü. 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren genç tasarımcılar ise yarışmanın Öğrenci Kategorisi'nde 6 ödül kazandı. Böylece Türkiye AsiaStar 2018'de 11 ödülün sahibi oldu.

AsiaStar'da ödül alan şirketleri ve genç tasarımcıları kutlayan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, bu tip uluslararası yarışmalarda elde edilen derecelerin sektör açısından çok önemli olduğunu söyledi. ASD tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları 2018 yarışmasında kazananların ve Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren projelerin WorldStar ve AsiaStar gibi uluslararası ambalaj yarışmalarına katılarak hem ülkemizi gururlandırdığını hem de Türkiye ambalaj sektörünün küresel piyasalardaki rekabet gücünü artırdığını kaydeden Sarıbekir, şöyle devam etti:

"ASD olarak hem ulusal ve uluslararası düzeyde sektörün gelişimi için çalışıyoruz. Özellikle katma değerli ürünler ve tasarım konusunda daha iyi yerlerde olmayı hedefliyoruz. Türk ambalaj sektörü olarak teknoloji, kalite ve ürün çeşitliliği konusunda Avrupalı şirketlerle yarışacak düzeydeyiz. Uluslararası arenada elde ettiğimiz başarılar Türkiye ambalaj sektörünü, Avrasya'nın ambalaj merkezi olma yolunda ileriye taşıyor."