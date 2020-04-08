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Türkiye, Asılsız Habere Maruz Kalan Ülkeler Sıralamasında Birinci Sırada

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile evde geçirilen sürenin daha fazla olması, insanların sosyal medyada daha çok zaman geçirmesine neden olduğunu belirtti.

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
Türkiye, Asılsız Habere Maruz Kalan Ülkeler Sıralamasında Birinci Sırada
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile evde geçirilen sürenin daha fazla olması, insanların sosyal medyada daha çok zaman geçirmesine neden olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ayhan, Türkiye 'nin asılsız habere maruz kalan ülkeler sıralamasında %48 ile dünyada birinci sırada olduğunu vurgulayarak sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

"Türkiye, %48 ile Dünyada Birinci Sırada"

Prof. Dr. Ayhan, "Ne yazık ki sosyal medyada çok fazla içerik tüketiliyor. Ne yazık ki dememin nedeni, Türkiye asılsız habere maruz kalan ülkeler sıralamasında yüzde 48 ile dünyada birinci sırada. Bunun da önemli bir kısmı sosyal medya üzerinden gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda, her tükettiğimiz içeriğin manipülatif olduğu ihtimalini göz önünde bulundurmak bizlerin sorumluluğunda" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyadaki Asılsız Haberlere Dikkat

Sosyal medya kullanıcılarını uyaran Prof. Dr. Ayhan, "Sosyal medyadan servis edilen, üzerinde oynanmış her türlü içeriğin, ustaca hazırlanmış belgelerin sahte olabileceği gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yoksa yaşadığımız ülkedeki toplumsal barış ortamının bozulmasında farkında olmadan biz de katkıda bulunmuş olabiliriz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ayhan, "Sosyal medya içeriklerini tüketirken o haberin kaynağına gitmek, doğru kanallardan o haberi teyit etmek, eğer resmi kurumlar üzerinden yapılmış bir açıklama gibi gözüküyorsa bunun gerçekten o resmi kurumun internet sayfasında ya da resmi kurumun temsilcilerinin onaylanmış hesaplarında olup olmadığına bakabilmek çok da zor şeyler değil" dedi.

Prof. Dr. Ayhan, "Bu kriz dönemlerinde özellikle birtakım çevreler, sosyal medya üzerinden siyasi ya da değişik çıkar hesapları peşine düşerek, toplumun sinir sistemiyle oynamayı, asılsız içerik üreterek çeşitli kurum ya da kuruluşları hedef göstermeyi ve yıpratmayı ne yazık ki önemsiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Teknoloji
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