Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mali Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye
Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 5. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı.
Başkent Öğretmen Evi'nde 267 delegeden 140'ının katılımıyla yapılan genel kurulda, yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edilirken, 2019 ile 2020 yılları tahmini bütçeleri de onaylandı.
Federasyon başkanı Ufuk Arman, toplantıya katılan delegelere teşekkür etti.
Görevde oldukları dönemde gerçekleştirilen hedefler ve 2019 ile 2020 yıllarına ilişkin planlamalarına değinen Arman, artan lisanslı sporcu sayısına dikkati çekti.
"Atıcılığın gelişiminde en büyük etken, okul sporları, eğitim prensiplerimiz ve tesisleşme hamlelerimizdir." diyen Arman, "En büyük hedefimiz olimpiyatlar." ifadesini kullandı.
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:49