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Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019'u değerlendirdi

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

29.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:24Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019'u değerlendirdi
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yönetim Kurulu Toplantısı, 'da gerçekleştirildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre toplantıda, 2019 yılı değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca, gelecek yılın netleşen çalışma planı üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu.
İzmir'de yapımı tamamlanan ve kısa bir süre sonra açılışı gerçekleştirilecek TAF-Turkcell Yüksek Performans Merkezi'nin planlaması ve çalıştırılması hakkında da katılımcılardan görüşler alındı.
Toplantıya, federasyon başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra başkan yardımcıları Yasin Taş, Muzaffer Karadeniz, Ali Aksu, üyeler Ali Bican Türk, Adil Çalışkan, İlhan Hatipoğlu, Cemal Ulakçı, İsmail Bayazıt, İsmail Kargulu ve genel sekreter Fahrettin Yıldız katıldı.

Ankara, Spor

Kaynak: AA

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