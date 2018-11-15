Türkiye Atletizm Federasyonundan Açıklama Açıklaması

15 Kasım 2018 Perşembe 12:32



15 Kasım 2018 Perşembe 12:32

Türkiye Atletizm Federasyonu, Kadınlar Atletizm Süper Lig'deki doping iddiaları üzerine açıklama yaptı.Federasyondan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe şampiyon" başlığıyla bugün bir gazetede yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Sporcularımızdan Meryem Akdağ'ın dopingli çıktığı ve şampiyonluğun el değiştirdiğiyle ilgili herhangi bir bilgi federasyonumuz tarafından paylaşılmamış ve böyle bir durum da söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.Gazete haberinde, Süper Lig'de kadınlarda ilk sırayı alan ENKA'nın iki sporcusu Karin Melis Mey ile Meryem Akdağ'ın dopingli çıkması sonucu ikinci Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı, bu nedenle ligi tescil etmeyen federasyonun, sürecin tamamlanmasıyla sarı-lacivertli takımı birinci ilan edeceği savunulmuştu.