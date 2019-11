Türkiye Atletizm Federasyonundan Diyarbakır'da "Çocuk Atletizm Şenliği"

Türkiye Atletizm Federasyonu, Diyarbakır 'da bin 500 çocuğa atletizmi eğlenceli bir şekilde tanıtmak amacıyla "Çocuk Atletizm Şenliği" düzenledi.Seyrantepe Atletizm Sahası'nda Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen şenlikte çocuklar, bu branşta spor yaptı, doğru beslenme konusunda bilgilendirildi.Organizasyona katılan milli atletler Batuhan Buğra Eruygun, Birsen Bekgöz, Merve Aydın Filiz, Nevin Yanıt Baltacı, Seda Ocak, Sema Aydemir ve milli boksör Adem Kılıççı da çocuklarla bir araya geldi.Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 19 Nisan 2020'de Uluslararası Sur Yarı Maratonu'nun Diyarbakır'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.Ülkenin ve dünyanın sayılı atletlerinin maratona katılacağını aktaran Güzeloğlu, aynı zamanda 10 binlerin spor ve atletizmle buluşacağı bir şölene ev sahipliği yapılacağını kaydetti.Maratonun Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sunacağını belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu:"Maraton, Diyarbakır'ın güzelliklerini dünyaya ulaştıracak. Aynı zamanda kentin gençlerini sporla buluşturan ve her yaştan genç olduğunu hissedenlerin buluşacağı büyük şölen olacak. Valilik ve belediye olarak federasyon ile iş birliği içerisindeyiz. Bu coşkunun hiç bitmemesi ve her alanda daha iyiye gitmesini amaçlıyoruz. Sur maratonu ise çok önemli dönüm noktası olacaktır."Çintimar: "Amacımız çocuklara sporu sevdirmek"Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri organizasyonun önemine değindi."Türk gençliğine, çocuklarımıza hizmet etmeye bütün gücümüzle devam edeceğiz. Amacımız çocuklarımızı eğlendirmek, sporu ve sahaları sevdirmektir. Biz atletizme uygun olan çocukları seçip antrenörlerle atletizme yönlendirerek takibini devam ettireceğiz." ifadelerini kullanan Çintimar, çocuk atletizmini daha önce sadece tanıtım amacıyla yaptıklarını, şimdi ise çocukların daha da ileriye gidebilmesine çalıştıklarını aktardı.Milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, kente ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini belirterek, Diyarbakır'da sportif etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini dile getirdi.Batuhan Buğra Eruygun, "Bu etkinliği İstanbul'da yapsaydık bu kadar çocuk getiremeyebilirdik. Bin 500'den fazla çocuk var. Hepsi çok hevesli, bir şekilde spor yapmak istiyor. Ben de böyle bir projeden gelerek başarılar elde ettim. Sur maratonunda da bulunarak, koşmak isterim." diye konuştu.Milli atlet Nevin Yanıt Baltacı ise buradaki atmosferde geleceğe dair umut verici başarılar gördüğünü ifade etti.Çocukların sporu çok sevdiğini anlatan Nevin Yanıt Baltacı, şunları söyledi:"Bizler de sporcular olarak spora ve sporcuya her zaman destek vermeye hazırız. Atletizmde çok büyük başarılar elde ettim. Bunu örnek olarak çocuklara aktarmazsam bu başarının pek bir anlamı kalmıyor. Örnek olabiliyorsam ne mutlu bana."Organizasyonun sonunda yarışmalarda başarı gösteren çocuklara madalya ile sertifikaları, Vali Güzeloğlu ve Çintimar tarafından verildi.