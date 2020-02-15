Türkiye Atletizm Vakfı 2019 Atletizm Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Atletizm
Vakfı; "Yılın Erkek Atleti", "Yılın Kadın Atleti", "Yılın Yükselen Erkek Atleti", "Yılın Yükselen Kadın Atleti", "Yılın Takımı" ve "Yılın Antrenörü" kategorilerinde 2019 yılının en başarılılarına ödüllerini Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen 25. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda takdim etti.
Organizasyonun açılışı öncesinde de Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizmine katkıları sebebiyle Türkiye Atletizm Vakfı'na ödül verdi.
Yılın Kadın Atleti
Krosta 4 kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan tek atlet olmasından dolayı:
Yasemin Can
Yılın Erkek Atleti
Üç adım atlamada U23 Avrupa Şampiyonu ve Dünya Şampiyonasında final atlayan ilk Türk Atlet olmasından dolayı:
Necati Er
Yılın Yükselen Erkek Atleti
20km yürüyüşte Dünya 5'incisi ve U23 Avrupa 2'ncisi olmasından dolayı:
Salih Korkmaz
Yılın Yükselen Kadın Atleti
Üçadım atlamada U23 Avrupa 2'incisi olmasından dolayı:
Tuğba Danışmaz
Yılın Takımı
4x400 Genç Erkek Milli Takımı U-20 Avrupa Gençler 4x400 Şampiyonu olmasından dolayı:
Oğuzhan Kaya
Kubilay Ençü
Berke Akçam
İlyas Çanakçı
Emirhan Koş
Gökdeniz Göçmen
Yılın Antrenörü
Üçadım atlamada U23 Avrupa 2'incisi olan sporcumuz Tuğba Danışmaz'ın antrenörü olmasından dolayı:
Cahit Yüksel
(İHA)