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Türkiye Avrupa'da en çok erken yaşta evlilik olan ülke

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çiler Dursun,erken evliliklerde Türkiye'nin batı ülkeleri arasında en yüksek evlilik oranına sahip ülke olduğunu söyledi.

11.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:00Türkiye Avrupa'da en çok erken yaşta evlilik olan ülke
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çiler Dursun,

erken evliliklerde 'nin batı ülkeleri arasında en yüksek evlilik oranına sahip ülke olduğunu söyledi.

Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) ve UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği ve Sabancı Vakfı desteğiyle yürütülen "Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi" kapsamında medya çalıştayı düzenlendi. Nevşehir Valiliği toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya Nevşehir'de görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanları katıldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çiler Dursun, erken evliliklerde Türkiye'nin batı ülkeleri arasında en yüksek evlilik oranına sahip ülke olduğunu ifade etti. Daha az gelişmiş ülkelerin ortalamaları ile karşılaştırıldığı zaman ise bunun Hindistan, Pakistan, Afrika ülkelerinden biraz daha düşük olduğunu belirten Dursun, Türkiye'de evlilik yaşının son yıllarda biraz daha yükseldiğini söyledi. Doç. Dr. Dursun, "Evlilik oranları kadınlarda 24, erkeklerde 28'e yükseldi" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Ankara Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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