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Türkiye, Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumu'nun (AGİF) dönem başkanı oldu

Türkiye, Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumu'nun (AGİF) dönem başkanlığını üstlendi.

14.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:32Türkiye, Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumu'nun (AGİF) dönem başkanı oldu
, Güvenlik İşbirliği Forumu'nun (AGİF) dönem başkanlığını üstlendi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Daimi Konsey ile iki temel karar alma organından biri olan AGİF dönem başkanlığını dört aylığına üstlendiği bildirildi.
Açıklamada, 15 Ocak 2020'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek AGİF dönem başkanlığı açılış toplantısına, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın katılacağı belirtildi.
Uluslararası ve bölgesel güvenlik bağlamında AGİF güvenlik diyaloğu toplantılarının öneminin ve AGİF dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye'nin katkılarının vurgulanmasına vesile olacak toplantıda, Türkiye'nin AGİF dönem başkanlığı programı ile öncelikleri hakkında bilgi paylaşılacağı kaydedildi.

Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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