Türkiye, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na 15 Atletle Katılıyor

Kaynak: DHA

İskoçya'nın başkenti Glasgow 'da 1-3 Mart tarihlerinde yapılacak olan 35'inci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak Türkiye Atletizm Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.Atletizm Milli Takımı üç gün sürecek olan şampiyonada 15 atletle yer alacak. Organizasyonda mücadele verecek isimler arasında bulunan atletlerden Yavuz Can , dördüncü kez Avrupa Salon'a gidecek. 31 yaşındaki Can, böylece şampiyonaya en fazla katılan Türk atletler listesinde Semra Aksu (6 kez), Halil Akkaş (5 kez) ve Aksel Gürcan-Demirtaş'ın (5 kez) ardından dördüncü sıraya yükselecek.Glasgow'a giden isimler arasında 60 metrede Avrupa listesinin ikinci sırasındaki Emre Zafer Barnes, bu yıl üç adım Türkiye rekorunu yenileyen Can Özüpek ve yüksek atlamada Türkiye salon rekorunu 2.26'ya çıkaran Alperen Acet de bulunuyor.Türkiye'nin Avrupa Salon Şampiyonası listesi şu şekilde:ErkeklerEmre Zafer Barnes, Aykut Ay Kayhan Özer (60 metre), Yavuz Can (400m), Mikdat Sevler (60m engelli), Salih Teksöz (800m), Ramazan Özdemir (3000m), Alperen Acet (yüksek atlama), Can Özüpek, Necati Er (üç adım atlama), Osman Can Özdeveci (gülle atma)KadınlarMizgin Ay (60m), Şevval Ayaz (60m engelli), Özlem Kaya (1500m), Emel Dereli (gülle atma)