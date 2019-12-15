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"Türkiye, Avrupa'ya doğal gaz transferi için İsrail'le müzakereye hazırız" mesajı gönderdi iddiası

İsrail resmi radyosunda yayımlanan haberde, Türkiye'nin, kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edildi.

15.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:32
resmi radyosunda yayımlanan haberde, 'nin, kendi toprakları üzerinden 'ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edildi.
Radyonun İbranice ve Arapça internet sitelerinde yer alan haberde, söz konusu mesajın, Türkiye'nin Enerji Bakanlığından üst düzey bir yetkili tarafından İsrail'e iletildiği ve "Türkiye'nin İsrail'de istikrarlı bir hükümet kurularak yeni enerji bakanının atanmasını beklediğinin ifade edildiği" öne sürüldü.
Haberde söz konusu mesajın, İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Roey Gilad üzerinden Tel Aviv'e iletildiği iddia edildi.
İsrail'in en büyük doğal gaz sahası Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, bu kaynaklara ek olarak bölgede yaklaşık 2,2 trilyon metreküp doğalgaz rezervinin daha keşfedilmeyi beklediğini açıklamıştı.

Tel Aviv, Türkiye, Avrupa, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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