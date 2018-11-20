Türkiye Avusturya Görüşmeleri Ankara'da Yapılacak

Türkiye
ile Avusturya
arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
ve Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Johannes Peterlik başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirilecek.
Türkiye ile Avusturya arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Johannes Peterlik başkanlığındaki heyetler arasında 21 Kasım 2018 tarihinde, Ankara
'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde ikili ilişkiler ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile iki ülkenin ortak gündeminde yer alan çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. - ANKARA