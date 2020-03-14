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Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

14.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:18
Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Dünya

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