Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu
Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu
14.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Dünya