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Türkiye-azerbaycan-gürcistan dışişleri bakanları ortak basın toplantısı-2

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısıVIDEO YOKGürcistan (DHA) ' Gürcistan'ın başkenti Tiflis' düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı...

23.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:06 Türkiye-azerbaycan-gürcistan dışişleri bakanları ortak basın toplantısı-2
Türkiye-Azerbaycan- Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı
VIDEO YOK
Gürcistan (DHA) ' Gürcistan'ın başkenti Tiflis' düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ortak deklarasyon imzaladı. Üç bakan arasında Tiflis Deklarasyonu ve 2020-2022 Eylem Planı'nın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Gürcistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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