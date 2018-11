21 Kasım 2018 Çarşamba 13:56



Azerbaycan'da, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Silahlı Kuvvetler Komutanları üçlü toplantısı gerçekleştirildi.Başkent Bakü'de düzenlenen toplantıya Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Chachibaia katıldı.Toplantının ardından Bakan Hasanov ve Genelkurmay başkanları Güler ile Chachibaia ortak protokole imza attı.İmza töreni sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Genelkurmay Başkanı Güler, hem bölgesel hem de küresel ölçekte barış ve istikrarın çok önemli olduğu şu günlerde bölgede cereyan eden olaylar hakkında samimi fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.Güler, "Yaptığımız görüşmelerde her üç dost ve kardeş ülkenin görüşlerinin birbirine yakın olduğunu müşahede ettik. Özellikle bölgesel istikrar, karşılıklı iş birliği, sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulunması ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak aynı görüşleri paylaşmaktayız." dedi."3 kardeş ülke ordusunun iş birliği onaylandı"Hasanov da toplantıda bölgedeki askeri ve politik durumun analiz edildiğini kaydederek, üç kardeş devletin iş birliğinin stratejik düzeyde olduğunu belirtti.İmzaladıkları protokol ve toplantıyla ilgili de bilgi veren Hasanov, şöyle konuştu:"Toplantımızın amacı, üç ülkenin bölgede gerçekleştirdiği stratejik enerji projelerinin güvenliğinin sağlanması, bölgede barış ve istikrarın korunmasına destek vermektir. Toplantıda çalışma gruplarının faaliyet raporları dinlenildi, 2019 faaliyet planları onaylandı. Devletlerin toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı bir kez daha teyit edildi. Üçlü şekilde 3 kardeş ülke ordularının daha yüksek düzeyde iş birliği onaylandı. Askeri, askeri eğitim, askeri tıp ve diğer alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi planlandı."Ekonomi projelerinin güvenliği için üçlü "Eternity" tatbikatları yapıldığını, şimdi bu tatbikatın Türkiye'de gerçekleştirildiğini belirten Hasanov, bu yıldan itibaren tatbikatta askeri güçlerin de yer aldığını ifade etti.Hasanov, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Silahlı Kuvvetler Komutanlarının bir sonraki toplantısının Türkiye'de düzenleneceğini bildirdi.Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Chachibaia ise üç ülke arasındaki askeri iş birliğinin bölgenin güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.Üç ülke tarafından gerçekleştirilen askeri tatbikatların bundan sonra da devam ettirileceğini belirten Chachibaia, eğitim ve sportif alanlarda da iş birliği yapacaklarını kaydetti.Chachibaia, bölgede tehditlerin arttığının gözlemlendiğinin altını çizerek, "Çabalarımızı birleştirerek bu sorunları giderebiliriz. Azerbaycan ve Türkiye her zaman Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıdı. Zor zamanlarda Azerbaycan ve Türkiye bizim yanımızda oldu. Bunun için her iki tarafa teşekkür ediyorum." dedi.