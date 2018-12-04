Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve İran'dan Dörtlü İş Birliği

04 Aralık 2018 Salı 13:31



04 Aralık 2018 Salı 13:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve İran olarak bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurumlarının daha yakın çalışma imkanlarını kolaylaştırma, onlara fırsat sağlamak için ortak bir girişim kurma kararı aldıklarını açıkladı.Turhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 24. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı'nın (BAKUTEL 2018) açılışına katıldı. Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade ile fuarı gezen Turhan, yetkililerden bilgi aldı.Bakan Turhan, daha sonra, BAKUTEL 2018 kapsamında düzenlenen Azerbaycan-Rusya-Türkiye-İran Dörtlü Bakanlar Toplantısı'na katıldı.Toplantıda Bakan Turhan ve Azerbaycanlı Bakan Guluzade'nin yanı sıra Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Araçları Bakanı Konstantin Noskov ile İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Shahzad Gui Aryoubi de yer aldı.İlk kez düzenlenen dörtlü toplantıda yeni şirketler, uydu hizmetleri, siber güvenlik, posta ve fiberoptik ağlar konusunda iş birliği olanakları müzakere edildi.Toplantıyı basın mensuplarına değerlendiren Turhan, bölgede bilgi teknolojileri alanında hizmet veren sektörün önünün açılması gerektiğini söyledi.Şimdilik dört ülke olarak bir ön görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Turhan, şöyle devam etti:"Dört ülke olarak bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurumlarının daha yakın çalışma imkanlarını kolaylaştırmak, onlara fırsat sağlamak için ortak bir girişim kurma kararı aldık. Bunun detayları belirlenerek önümüzdeki günlerde bir anlaşma metnine dökülme kararı alındı.Bu coğrafyada, özellikle Avrupa, Afrika ve Asya ile iletişim alanında bu dört ülkenin bulunduğu coğrafi konum çok büyük önem arz ediyor. Uzakdoğu'dan Avrupa'ya kadar bu ülkelerin sağlayacağı iletişim altyapısı diğer ülkelerle de bağlantı kurma fırsatları veriyor. Dünya nüfusunun yüzde 70'e yakını bu coğrafyada yaşıyor. Günümüz teknolojik imkanlarıyla tüm dünyaya ulaşma fırsatı da yakalayabiliyoruz. Bunun yanında fiberoptik hatlar, uydu haberleşme sistemleri, siber güvenlik alanında da iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor."BAKUTEL 2018'i de değerlendiren Turhan, ilgili alanda hizmet veren Türk şirketlerinin de ürünlerini Bakü'de sunma fırsatı yakaladığını kaydetti.20 farklı ülkeden 230 şirketin yer aldığı fuarda Türkiye'den Türksat, PTT, Turkcell ve Havelsan gibi şirketler yer alıyor. Fuar, 7 Aralık'a kadar açık olacak.