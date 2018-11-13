Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'dan Los Angeles'ta Dostluk Mesajı

13 Kasım 2018 Salı 11:18



13 Kasım 2018 Salı 11:18

Türkiye ve Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosları ve Pakistan'ın Los Angeles Vekil Başkonsolosu, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu'nda düzenlenen dostluk programına katıldı.Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Azerbaycan Los Angeles Başkonsolosu Nasimi Aghayev ve Pakistan'ın Los Angeles Vekil Başkonsolosu Shoaib Sarwar katılımı ile bir dostluk programı düzenlendi. Programa ayrıca Los Angeles'ta yaşayan Türkiye, Azerbayca ve Pakistan topluluklarının önde gelen isimleri ve dernek başkanları katıldı.Üç ülke arasındaki tarihi dostluğa ve bugüne ulaşan iş birliğine dikkat çekmeyi ve yurt dışında yaşayan topluluklarını bir araya getirmeyi hedefleyen program Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Milli Marşlarının okunması ile başladı.Azerbaycan Başkonsolosu Aghayev katılımcılara yönelik yaptığı konuşmasında ülkeler arasında bulunan ilişkinin köklerinin çok eskiye dayandığını belirterek, 1915 yılında Osmanlı'nın Bakü'yü Ermenilerin elinden kurtarmasına yardımcı olduğunu ve birçok Azerbaycan Türkü'nün de Çanakkale'de şehit oluğunu ifade etti.Sovyetler döneminde ilişkiler engellenmeye çalışıldıSovyetler döneminde Azerbaycan le Türkiye arasındaki ilişkileri engellemek adına üç kez alfabelerinin değiştirildiğini ifade eden Aghayev, Pakistan'ın ise 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'ni tanıyan ve 2'nci ükle olduğunu hatırlattı. Aghayev Pakistan'ın 600 sivilin öldürüldüğü Hocalı katliamını tanıyan ilk ülke olduğunu da ekledi.Daha sonra sözü devralan Türkiye Başkonsolosu Oğuz ise ülkeler arasındaki kardeşlik vurgusunu yenileyerek, "Azerbaycan ile Türkiye'yi kısaca iki devlet bir millet olarak tanımlarız. Pakistan ile beraber üç devlet bir kardeşlik olarak tanımlayabiliriz" ifadelerini kullandı.Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan arasında dostluğun halkların kalbinden geliyorPakistan'ın Vekil Başkonsolosu Sarwar ise konuşmasına Aghayev ve Oğuz'un birçok şeyi söyleyerek kendisine söyleyecek çok bir şey bırakmadıklarını belirterek başladı. Sarwar daha sonra ise Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan arasında dostluğun halkların kalbinden geldiğini söyleyerek Pakistanlılar için Türkiye'nin bir numaralı Turizm durağı olduğunu belirtti. Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranlığını da dile getiren Sarwar tarihten gelen ilişkilerin bugün ekonomik anlamda da güçlendiğini ifade etti.Türk toplumu tarafından desteklenen 13 adaydan 12'si seçimleri kazandıTürk Amerikan Dernekleri Kurulu Eski Başkanı olan Ergun Kırlıkovalı ise Türk toplumu adına yaptığı konuşmada toplulukların bir araya gelerek, Amerikan demokrasisi içerisinde daha aktif yer almaları gerektiğini söyledi. Toplumların bir birlerini destekleyerek güçleneceğini ifade eden Kırlıkovalı son seçimlerde Türk toplumu tarafından desteklenen 13 adaydan 12'sinin seçimleri kazandığını belirtti. - LOS ANGELES