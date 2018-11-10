Türkiye Badminton Federasyonu Mali Genel Kurulu

Türkiye
Badminton Federasyonu 5. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara
'da yapıldı.
Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula 210 delegenin 137'si katıldı.
Genel kurulda federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edilirken, 2019 ve 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri onaylandı.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı konuşmada, geçen yıl Türk sporuna kazandırılan badminton spor kompleksinin önemine dikkati çekti.
Tesisin Türk gençliği ve sporu adına büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Özmekik, katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Ankara,Türkiye
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:23