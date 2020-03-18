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Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi dezenfekte edildi

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

18.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:38
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi dezenfekte edildi
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle tesislerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.
Keçiören ilçesinde bulunan tesis binasında dezenfekte ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.
Öte yandan, koronavirüse karşı alınan önlemleri kapsamında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan antrenmanlara ara verildi.
Federasyon, sosyal sorumluluk projelerine ara verirken, anaokul ve köy okullarında gerçekleştirilen projeler de salgın sebebiyle okulların tatil olmasıyla askıya alındı.
Ankara'da 27-31 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası ertelendi.
Mart-nisan aylarında İsviçre, Fransa, Polonya, Finlandiya ve Hollanda'da gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları kota puan turnuvaları ile Hırvatistan'daki Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası (3-5 Nisan) iptal edildi.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Önce insan sağlığı diyoruz. Peygamberimiz Hz. Muhammed 'Şayet bir yerde veba (bulaşıcı hastalık) olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Sizin bulunduğunuz bir yerde meydana gelmiş ise oradan da ayrılıp çıkmayın.' buyuruyor. Bu nedenle tedbirimizi aldık, faaliyetlerimizi askıya aldık, Allah'a tevekkül ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Keçiören, Türkiye, Spor

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