Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak
Şube Başkanlığınca, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Tip-2 Yetişkin Eğitimi" Projesi kapsamında kentte çeşitli okullarda görev yapan okul aile birliği başkanlarıyla toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.
Şube başkanı Fatih Akça
, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye bağımlılıkla Mücadele Tip-2 Yetişkin Eğitimi" Projesini Zonguldak'ta başlatıklarını belirtti.
Hazırlık toplantılarının ilkini projeye dahil edilen il merkezinde bulunan okulların okul aile birliği başkanlarıyla yaptıklarını ifade eden Akça, şunları kaydetti:
"Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinin mali destek sağladığı proje, şubemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
birlikteliğiyle yürütülecek. Projede en az bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Projeye dahil olan okulların velilerine bağımlılıkla mücadele eğitim modülü uygulanarak kişilerin ve çocuklarının bağımlılık türlerine karşı nasıl önlemler almaları gerektiği yönünde eğitim verilecektir. Bunun yanı sıra bizim bu projemize destek veren okul aile birliği başkanlarımıza da teşekkür ediyorum."
Zonguldak, Yeşilay Cemiyeti, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA