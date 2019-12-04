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Türkiye-Balkan sınırları beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Dereköy Sınır Kapısını beyaza büründürdü.

04.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:15Türkiye-Balkan sınırları beyaza büründü
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Sınır Kapısını beyaza büründürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, "Yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; yağmur ve sağanak zamanla Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yarın; Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının; Perşembe günü iç ve doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor" uyarılarının ardından kar yağışı dün gece saatlerinde Dereköy Sınır kapısından yurda girdi.

Trakya Kar yağışı etkisine giriyor

Gün içerisinde Edirne sınırlarında da kar yağışı etkili olurken, Tekirdağ ve bazı ilçelerinde de kar yağışı yağmurla karışık etkisini gösterdi. Kırklareli Dereköy Sınır kapısında dün gece etkisini gösteren kar yağışı yer yer tipiye dönüştü. Kar yağışı nedeniyle sınıra yakın bölgelerde yollarda bulunan sürücülerde zor anlar yaşadı.

Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Kar yağışı nedeniyle ile Bulgaristan arasında ulaşımı sağlayan Dereköy Sınır Kapısı beyaza bürünürken, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Emniyet ve jandarma ekipleri yolda herhangi bir kaza meydana gelmemesi için çalışmalarını sıklaştırırken, Kara yolları ve İl Özel İdaresi de yollardaki çalışmalarını sürdürüyor. - KIRKLARELİ

Türkiye, Dereköy, Güncel

Kaynak: İHA

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