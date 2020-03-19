Türkiye Bankalar Birliği ekonomik faaliyetin desteklenmesi yönünde tavsiye kararı aldı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu.
19.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:12
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu.
Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, TBB Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısındayaşanmakta olan küresel salgının getirdiği riskler ve etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.
Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'de geçen yılın sonçeyreğinde başlayan toparlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, koronavirüssalgınının uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinintoparlanmayı sınırlandırmasının muhtemel olduğu vurgulandı.
Açıklamada, gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüdesınırlı düzeyde tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı önlemler alındığı hatırlatıldı.
Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümeninsürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulutarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki kararlar alındığı ve üyelerle paylaşıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankalarımıza, sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasınayönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği içinek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarınıödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin, her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveriesas olmak üzere; kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların,KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesive karşılanması,krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması,yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edilmiştir.
Ayrıca, koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerininsınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerinegetiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeleryaşanması muhtemeldir. Bu nedenle üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil,koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesinin,bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalıolacağı belirtilmiştir."
Açıklamada, bankacılık sektörünün, ilgili diğer tüm paydaşlarla iş birliği ve sağduyu içinde,gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkenin menfaatleri doğrultusunda enverimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecekleri ifade edildi.
Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, TBB Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısındayaşanmakta olan küresel salgının getirdiği riskler ve etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.
Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'de geçen yılın sonçeyreğinde başlayan toparlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, koronavirüssalgınının uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinintoparlanmayı sınırlandırmasının muhtemel olduğu vurgulandı.
Açıklamada, gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüdesınırlı düzeyde tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı önlemler alındığı hatırlatıldı.
Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümeninsürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulutarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki kararlar alındığı ve üyelerle paylaşıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankalarımıza, sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasınayönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği içinek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarınıödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin, her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveriesas olmak üzere; kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların,KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesive karşılanması,krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması,yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edilmiştir.
Ayrıca, koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerininsınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerinegetiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeleryaşanması muhtemeldir. Bu nedenle üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil,koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesinin,bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalıolacağı belirtilmiştir."
Açıklamada, bankacılık sektörünün, ilgili diğer tüm paydaşlarla iş birliği ve sağduyu içinde,gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkenin menfaatleri doğrultusunda enverimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecekleri ifade edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Ekonomi