Türkiye Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma duyurusu

Türkiye Bankalar Birliğince (TBB), banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağı belirtilerek, uygulamadan, 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceği bildirildi.

TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve AnlaşmasıUygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler içinFYY uygulamasına başlanacağı belirtilerek, "Küçükölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir." denildi.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesibozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödemeyükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin amaçlandığı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yeniden yapılandırma uygulamasının; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici32'nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketlerive finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlarnezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmelerikapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerinegetirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine,dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verecektir. Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyükölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL'nin altındakredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYYuygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlularFYY'den yararlanamayacaktır."

Borçlular, en yüksek 3 alacaklı kuruluştan birine başvurabilecek

Duyuruda, FYY sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine,Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhütmektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvurudabulunabileceği bildirildi.

Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan alacaklı kuruluşların, TürkiyeBankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olupdurumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşması'nıimzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında yeniden yapılandırılanalacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zaman aşımı ve hak düşürücüsüreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut

takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollarabaşvuramayacaktır. Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir alacaklı kuruluş tarafındanbaşlatılmış yasal takipler sonucu satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshidavasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufuniptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yenidenyapılandırmadan etkilenmeyecektir. Alacaklı kuruluşların, ÇerçeveAnlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği YönetimKurulu'nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır."

Duyuruda ayrıca, Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması hakkında detaylı bilgiye TBB'nin "www.tbb.org.tr/fyy" sayfasından ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA